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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri OSB'ye ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri için tüm kurum ve kuruluşlarla el birliği içinde çalışma gerekliliğini vurguladı. Başkan Yunus İmamoğlu da şehrin yöneticilerinin tecrübelerinden de yararlanarak sanayiciler için çalışma kararlılıklarını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası önünde karşılandı. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu’nun yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu ile Bölge Müdürü Fatih Gözel de yer aldı. Ziyaretinde Kayseri için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma anlayışında olduklarını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç; “Organize sanayimizde üzerimize düşen bir çalışma varsa bunları görmek, yatırımcı kardeşlerimiz için dua etmek ve onların dualarını almak için ziyarette bulunduk. Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimizin huzuru ve istihdamı çok önemli. Bunlar için hep birlikte çalışacağız” dedi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu da, “Desteklerinizle inşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Tecrübelerinizden de yararlanarak hep beraber sanayicilerimiz için çalışacağız ve birbirimiz için dua edeceğiz” diye konuştu.
Ziyarette; Dağ Yolu’na yapılan kavşak çalışması, asfalt alımı gibi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ni ilgilendiren Büyükşehir Belediyesi’nin bazı yatırımlarıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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