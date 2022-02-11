Belediye personelinden örnek davranış

Develi Belediyesi’nde görev yapan bir personel, bulduğu çantayı sahibine ulaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde sinema seansının ardından temizlik yapan kantin görevlisi Fatih Coruk, kaybedilmiş bir çanta fark etti. Çantayı güvenli bir yerde tutmak için Mustafa Aksu Kültür Merkezi sorumlusu Ali Hikmet Yılmaz’a teslim ettiğini belirten Coruk, “Akşamın ilerleyen saatlerinde çantasını kaybeden hemşerimiz tekrar kültür merkezine geldi. Bizler de kimlik doğrulaması yaptıktan sonra hemşerimize emanetini teslim ettik. C. Y. isimli hemşerimiz çantasında hiçbir eksik olmadan kendisine ulaştırmamızdan dolayı bizlere çokça teşekkür etti. Hemşerilerimizin mağduriyetini gidermek hem insanlık vazifemiz hem de işimiz gereği sorumluluğumuzdur” dedi.

Fatih Coruk’u ve Ali Hikmet Yılmaz’ı bu ahlaki davranışlarından dolayı tebrik eden Develi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güçlü, “Böyle güvenilir personellerle çalıştığımız için iftihar ediyoruz. Böylesi ahlaki davranış sergiledikleri için personellerimize teşekkür ediyor, örneklik teşkil etmesini diliyorum” açıklamalarında bulundu.

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