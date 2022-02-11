Kayseri SEM meyvelerini vermeye başladı

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Kayak sporcularından Ömer Faruk Karadoğan 0709 Şubat 2022 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen U12 Kayak 1. Etap müsabakalarında Türkiye birincisi olarak başarıya imza attı.

Ömer Faruk Karadoğan’ın bu derecesi aynı zamanda Kayseri tarihinde bu kategoride elde edilen ilk derece oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; şampiyon sporcu Ömer Faruk Karadoğan’ı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.