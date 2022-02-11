Kayseri'de kapkaç yöntemiyle yaşlı kadının cüzdanını çaldı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yolda yürüyen 80 yaşındaki A.A. isimli kadının elindeki cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan T.K. (37), polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kapkaççının cüzdanı çaldıktan sonra cami tuvaletine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 2 gün önce Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen A.A.'nın arkasından yaklaşan T.K., yaşlı kadının elindeki cüzdanı kapkaç yöntemiyle çalarak, uzaklaştı. Yaşlı kadının çığlık atması üzerine mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kapkaççının yaşlı kadının cüzdanını çaldıktan sonra cami tuvaletine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin koşar adımlarla cami tuvaletine girdiği yer aldı. Kısa süre cami tuvaletinde kalan kapkaççı, ardından tuvaletten çıkarak uzaklaştı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-02-11 20:08:12



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