Kayseri'de 'tarihi eser' operasyonu; 1 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait sikke, madalyon ve metal obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında Talas ilçesinde yaşayan D.Y.´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı. Şüphelinin evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çeşitli dönemlere ait 88 adet sikke ve madalyon, 18 adet metal obje ile 20 gram altın karışımlı toz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-02-11 23:50:51



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