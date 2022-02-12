Kayseri’de tarihi eser kaçakçısı bir şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda Talas ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda 88 adet çeşitli dönemlere ait sikke ve madalyon, 18 adet metal obje ve 20 gram altın karışımlı toz bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ikamette bulunan D.Y. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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