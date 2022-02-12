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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek

İHA

Sarper Barış Saka 3. kez yönetecek

Hakem Sarper Barış Saka, bu sezon 3. kez Kayserispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig’in 25.haftasında İstanbul’da oynanacak GalatasarayKayserispor maçına atanan hakem Sarper Barış Saka, ilk kez renktaşların mücadelesinde düdük çalacak. Bu sezon ilk kez Galatasaray maçı yönetecek olan Antalya Bölgesi hakemi, geride kalan 24 haftada 2 kez Kayserispor maçını yönetti. Sarper Barış Saka, Kayserispor’un iki deplasman maçında düdük çaldı. Genç hakemin yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda Konyaspor’a 20 mağlup olurken Adana’da da Adana Demirspor ile 11 berabere kalmıştı.

İstanbul’da oynanacak müsabakada Sarper Barış Saka’nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Bülent Birincioğlu görev üstlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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