Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray ile ligde 52. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor NEF Stadyumu’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler. Yukatel Kayserispor geride kalan 24. hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 34 puan toplarken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

52. randevu

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Yukatel Kayserispor Mame Baba Thiam (2) ve Emrah Başsan’ın golleri ile 30 mağlup etmişti.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşılaşmasını Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak. Öte yandan Sarper Barış Saka, Kayserispor’un bu sezon üçüncü maçında görev yapacakken, Galatasaray ise ilk maçını yönetecek.

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