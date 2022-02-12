Talas Bahçelievler SK son 16’da

U14 Bölge Şampiyonasında Karaman’da mücadele eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı.
812 Şubat tarihlerinde Karaman’da düzenlenen Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet elde eden Talas Bahçelievler Spor Kulübü, son 16 takım arasına kalmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü dün oynadığı final maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor’u 3 sayı farkla 6259 mağlup ederek adının son 16 takım arasında yazdırmayı başardı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü U14 Bölge Şampiyonasında 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet aldı. Talas Bahçelievler Spor Kulübü ilk maçında Kıbrıs Basketbol takımına 6451 kaybederken, ikinci maçında Nevşehir GSK’i 6029 ve üçüncü maçında ÇBK Yenişehir Belediyespor’u 6259 mağlup etmeyi başardı.
Talas Bahçelievler Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Turnuva boyunca bizleri destekleyen Talas Belediye Başkanımızı Mustafa Yalçın’a ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızı Mutlu Önal’a armağan ediyoruz" denildi.
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