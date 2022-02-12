Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu Kayakseverler Erciyes'e akın etti

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Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen kavakseverler, Erciyes'te yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce kayaksever, Erciyes'e akın etti. Dağın elverişli pistlerinde güzel vakit geçiren kayakseverler, gönüllerince eğlendi.

Erciyes'te havanın ve pistlerin güzel olduğunu kaydeden kayakseverler, Erciyes'i çok sevdiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi.

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