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Başkan Büyükkılıç’ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi’nde kuralar çekildi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 milyon TL'lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekiliş törenine katıldı. Hak sahiplerinin kendisini alkışladığı törende Büyükkılıç, "Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü siz bizlere yılardır hizmet etme fırsatını verdiniz, veriyorsunuz" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın katılımı ile Oruçreis Kentesl Dönüşüm Projesi’nde kuralar çekildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekiliş törenine katıldı. Hak sahiplerinin kendisini alkışladığı törende Büyükkılıç, “Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü siz bizlere yılardır hizmet etme fırsatını verdiniz, veriyorsunuz” dedi.
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen kura törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ve hak sahipleri katıldı. Noter huzurunda yapılan kura töreninde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, proje süreci hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi.
Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekiliş töreninde kura çekiminden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hak sahiplerinin mağdur edilmeden konut sahibi yapılacağını ifade ederek şöyle konuştu:
“Hiç kafanızı yormayın. Biz bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik, etmeyiz, bize yakışmaz. İnşallah hiç kimse, kurada çıkmasa da daha sonraki süreçte kendilerini mağdur etmeden evini yaptıracağız. Aynı şartlarda yollarına devam edecekler, sizler müsterih olun. Sadece ilk etapta 572 konutla ilgili yapılacak çalışmanın bir noterimiz vasıtasıyla kura çekimi yapılacak. Onun dışında ‘bize çıkmadı, biz ne olacağız’ gibi bir sıkıntıya düşmeyin. Ben inanıyorum ki bugüne kadar, bizi seven, güvenen ve hiçbir zaman kırmayan Çevre Şehircilik Bakanımız olsun, diğer TOKİ’mizin kıymetli ekibi de olsun, bizim bu çalışmalarımızı sürdürecek ve o mahallemizin tamamını inşallah hak sahibi olarak konutlarına kavuşturacak bir çalışma ile buluşturacak. Bundan emin olabilirsiniz, Allah’ın izniyle mağdur etmeyiz. Şayet olur ya bir aksaklık olur, onlar yapmazsa biz yaparız. Onu da buradan belediye olarak biz ilan ediyoruz. Çünkü sizler bize güveniyorsunuz, bizler de size, seviyor, dua ediyor, takdir ediyor, teşekkür ediyoruz, birlikte inşallah yolumuza devam ederiz.”
Hak sahiplerine hitaben yaptığı konuşmasında, amaçlarının, vatandaşların daha konforlu, daha donanımlı, günün koşullarına uygun evlerde oturmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Amacımız sizlerin de daha konforlu, daha donanımlı, günün koşullarına uygun evlerinize oturmanızı sağlamak. Malumunuz ihtiyaçtan geçmiş dönemlerde gece kondular yapılmış, gelmiş yerleşmiş. Daha sonraki süreçte de 30 yıl, 40 yıl, neredeyse kimileri 50 yıl o hayatını sürdürmek zorunda kalmış. Bugünün koşullarında gençlerimiz niye bizim evimizin kaloriferi yok, niye bizim evimizin sıcak suyu yok, niye bizim evimizde telekomünikasyon ile ilgili altyapı yok gibi ya da niye bizim sosyal tesisimiz yok, niye doğru dürüst bir ticaret alanımız yok, niye doğru dürüst bir kültür tesisimiz yok diye haklı olarak yakınmalarda bulunuyor. İşte biz bunları gidermek amacıyla Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük, bizi kırmadı, ‘hayhay’ dedi. Şimdi bu boşaltacağımız yerlere sizlerle anlaşma yapıp yıkıyoruz ya, buralara da diğer etapları yapacağız, sizleri oradan da uzaklaştırmayacağız. Komşuların ilişkilerinin devam etmesini sağlayacağız. Çünkü orada 30 yıllık, 40 yıllık, yeri gelmiş 50 yıllık komşuluk hukuku var. Yani sizin bir grubunuzu alıp başka yere götürelim mantığı yok. Yine aynı bölgede, inşallah sizlerin boşaltacağı yerlerde çalışmalarımız yapmak suretiyle adaletle, hakkaniyetle, kamu hakkını gözeterek, yetim hakkını gözeterek, kimseyi mağdur etmeden yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
Törende hak sahipleri tarafından sık sık alkış alan Başkan Büyükkılıç, “Şimdi böyle bir süreçte elhamdülillah o bölgeye bu kadarlık bir yatırım yapılıyor. Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz” diyerek şunları paylaştı:
“Kayseri’miz gelişiyor, güzelleşiyor. Ama en önemlisi ay yıldızlı Türk bayrağımız altında birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza, birbirimize sahip çıkma duygumuz. Ben bu anlayış içerisinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, kısa sürede sizler bu çalışmayı hızlandırdınız, bizler de inşaatı başlattık görüyorsunuz, şu anda 5 blok yapılıyor, inşallah diğer etaplar da yapılacak. İhalesini bakanlığımız yaptı. 200 milyon o günün rakamları ile tabi fiyat artışı ile 300 milyonu bulur. Şimdi böyle bir süreçte elhamdülillah o bölgeye bu kadarlık bir yatırım yapılıyor. Bunu siz fazlasıyla hak ediyorsunuz. Çünkü siz bizlere yılardır hizmet etme fırsatını verdiniz, veriyorsunuz. Siz bizi seviyorsunuz, biz size dua edip teşekkür ediyor, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak onun önderliğinde, sayın bakanımıza verdiği talimatlarla sayın bakanımızın bizlerle olan işbirliği ile durmak yok, hizmete devam ediyoruz.”
Başkan Büyükkılıç, konuşmaların ardından 200 milyon TL maliyetli 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi ilk kura çekilişini gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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