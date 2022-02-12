Deneyap Teknoloji atölyelerinde uygulama sınavı devam ediyor

Deneyap Türkiye 3. Faz öğrenci seçme süreci uygulama sınavı ile devam ediyor.

Ülkemizin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edildi. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye projesi hayata geçirildi. Projenin ilk etabında 12 ilde ikinci etabında ise 18 ilde eğitimlere başlanmış olup üçüncü etabında Ankara, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hatay, İstanbul, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Sivas, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 27 ayrı ilde 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Tasarım Ve Üretim, Elektronik Programlama Ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık Ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zeka, Nanoteknoloji Ve Malzeme Bilimi, İleri Robotik, Robotik Ve Kodlama, Mobil Uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlandı. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflendi. Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkânı elde edecektir. Atölye programları ortaokul düzeyinde hâlihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir.

Kayseri’de açılacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılmaktadır. Sürecin ilk aşaması olan esınava 2434 başvuru alınmıştır. Esınav, 11 Ekim 31 Ekim tarihleri arasında seanslar şeklinde gerçekleşti. İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 870 aday, 1213 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan sınava katılacaktır. Sürecin sonucunda adayların e sınav sonuçlarının yüzde 70’i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30’u alınarak Kayseri’de 320 öğrenci seçilmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Talas Gençlik Merkezinde yapılan Deneyap Uygulama sınavını ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

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