Badminton Analig seçmeleri başladı

Analig’e katılım sağlayacak olan sporcuların seçildiği Badminton Analig Seçmeleri Talas Badminton Salonunda yapılan birbirinden heyecanlı maçlarla başladı. Müsabakaları yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara başarı temennisinde bulundu.

Müsabakaların önemli olduğunu belirten İl Müdürü Kabakcı, “İlimizde ve ülkemizde sporun gelişimi açısından Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Analig Projesini çok önemsiyoruz. Bu müsabakalarda, spor yapmanın keyfini, müsabaka heyecanını yaşayan ve tecrübe kazanarak kendini geliştiren sporcularımız bir sonraki aşamada ilimizi temsil edecekler. Müsabakalarda ter döken mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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