Kayserispor’un eksiği çok

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Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında 8 oyuncusundan yoksun çıkıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 8 oyuncu forma giyemeyecek. Sarı kırmızılı takımda Abdulkadir Parmak, Silviu Lung, Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Carlos Mane, koronavirüs karantinasında bulunan Emre Demir ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Demirok Galatasaray’a karşı oynayamayacak.

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, Cenk Gönen, Mario Gavranovic ve Mame Baba Thiam Galatasaray maçında kadrosunda yer aldılar.

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