Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

Yukatel Kayserispor U19 takımı deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 22 berabere kaldı.
U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 18. haftasında Galatasaray’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar; İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibi ile berabere kaldı. Galatasaray karşısında 20 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı kırmızılılar 45. dakikada Berkan Aslan ve 64. dakikada Arif Kocaman’ın golleri ile sahadan 1 puanla ayrıldı.
Yukatel Kayserispor U19 takımı geride kalan 18 hafta sonunda oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlup alırken 13 puan topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.