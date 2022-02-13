Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Wultz Fatih Karagümrük: 1-8

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)STAT: Sümer 2 Nolu

HAKEMLER: Ahmet Çıtak, Mehmet Koç, Sema Çetin

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet Alina Mahmudova (Dk.83 İrem Karaday), İrem Barut, Aysun Muradova (Dk.77 Gülbahar Yıldız), Saniye Arslano, Gülşen Urgun, Şeyma Nur Gençsoy (Dk.71 Pınar Çeri), Lamia Alizade (Dk.46 Şeyma Yücel), Sona Rahimova, Rabia Koç (Dk.46 İlayda Karakaya), Elmas Karakaya

WULTZ FATİH KARAGÜMRÜK: Duygu Yılmaz (Dk.65 Ezgi Oral) Marija, E. Msipa, Şilan Aykoç (Dk.46 Dilek Enli), Özge Çamuroğlu, Elif Ataol (Dk.60 Ayçahan Tekmen), Derya Arhan, Ferda İpek (Dk.65 Betül Birgül), Milimu, Saratou Traore, Bassira Toure (Dk.77 Gözde Uçar)

GOLLER: Dk.85 Şeyma Yücel (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Dk.11 Dk.25 Dk.36 Dk.88 Saratou Traore, Dk.20 Derya Arhan, Dk.49 Dk.71 Bassira Toure, Dk.75 Milimu (Wultz Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: İrem Barut (Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Ayçahan, Dilek (Fatih Karagümrük)Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11'inci hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sahasında konuk ettiği Wultz Fatih Karagümrük'e 8-1'lik sonuçla mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-02-13 16:46:37



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