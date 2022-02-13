Kayserispor İstanbul'dan 1 puanla döndü

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Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 11 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 25.haftasını 1 puanla kapattı. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile berabere kalarak puanını 35 yaptı. Galatasaray karşısında doksan dakika boyunca iyi mücadele eden Kayserispor, 68. dakikada Miguel Cardoso’nun golü ile 10 öne geçti.

Son dakikalarda yediği golle sahadan 11’lık eşitlikle ayrılan Kayserispor ligde son 2 maçından 4 puan çıkardı.

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