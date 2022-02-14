Erciyes'te insan seli Erciyes hafta sonu 100 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 100 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ülkenin en önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu dolu dolu geçti. Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistler hem gündüz, hem gece kayağı keyfini yaşadı. 4 kapıda 41 pistte hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezon devam ederken, dağ genelinde ise kar kalınlığı 190 santim olarak ölçüldü.

Hafta sonu güzel havayı ve pistleri değerlendirdiklerini kaydeden kayakseverler, Erciyes'i çok sevdiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi.

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