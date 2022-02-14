İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, esınav merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, "İlimiz aynı anda en fazla kişi hizmet alabildiği esınav merkez ağına sahip olacak" dedi.



Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde esınav salonunun açılışına katıldı. Burada sınava girecek öğrencilerle sohbet eden Teltik, esınav merkezlerinin Kayseri'de yaygınlaştırılacağını söyledi.

Teltik, "Bugün esınav merkezimizin açılışı için buradayız. Bu merkezleri şuanda genel olarak motorlu taşıtlar sınavı için kullanıyoruz. Bunun ileriki aşamalarda sayısını artıracağız. Şuanda 2 tane il milli eğitim binamızda var. Bugünde 20 kişilik kapasiteye sahip bir salonun daha açılışını yaptık. Önümüzdeki yıllarda başka kurumlarında sınavlarını aynı anda yapabilir hale geleceğiz. Şuanda tek sorunumuz ilçelerimizdeki kursiyerlerimizin esınava girmek için Kayseri merkeze gelmeleridir. Bu salonların sayılarını artırarak onlarında bulundukları ilçelerde online olarak yapabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Sınava girdikleri zaman tek tuşla sonucu alarak gidebiliyorlar. Aynı anda 180 kursiyerimizin sınavını yapabileceğiz. Kayseri'mize bu salonları kazandıran bakanlığımıza ve değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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