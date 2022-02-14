Develi'de tütün operasyonu

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Develi Harman mahallesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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