60 yıldır evli çiftten gençlere: Birbirinizi anlayın, küsmeyin

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR,(Kayseri),(DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan 60 yıldır evli Hasan Harmancı (82) ile Fatma Harmancı (79), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gençlere tavsiyelerde bulundu. Fatma Harmancı, "Genç çiftler küçük olayları büyütmesinler. Mutluluğa baş koysunlar. Birbirlerini anlasınlar, küsmesinler. Evlilik sabır ve olgunluk işi" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan emekli terzi Hasan Harmancı ile Fatma Harmancı, 60 yıl önce evlendi. Çiftin evliliklerinden 4 çocuğu dünyaya geldi. Çocuklarını evlendiren çift, birlikte yaşamlarını sürdürüyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine çiçek hediye eden Hasan Harmancı, birlikteliklerinin sürmesini diledi.

Fatma Harmancı, "Eşim evlenmeden önce kapımızın önünden geçerdi. Sonra bize dünür geldiler. Görücü usulü evlendik. 60 yıldır devam eden evliliğimiz varlıkla, yoklukla ve çalışmayla geçti. Ben eşime, eşim de bana her zaman destek oldu. Eşim terziydi. İş hayatında ona her zaman yardım ederdim. Hiçbir zaman birbirimizden emeğimizi esirgemedik. Hayatımız böyle sürdü. 4 çocuğumuz vardı. Onların yanında tartışmazdık. Ne o bana gücenir ne de ben ona gücenirdim. Kötü olaylarımızı çocuklarımıza yansıtmazdık. Birbirimizle küsmezdik. Mutlu bir hayatımız oldu. Genç çiftler küçük olayları büyütmesinler. Mutluluğa baş koysunlar. Birbirlerini anlasınlar, küsmesinler. Evlilik sabır ve olgunluk işi. Sabrederek, geçinmeye gayret etsinler" diye konuştu.

Hasan Harmancı ise, "Aynı mahallede olduğumuz için ben terziydim, birbirimizi görürdük. Görücü usulü ile evlendik. Birlikte yıllarımız geçti. Çocuklarımız ve torunlarımız oldu. 60 yıldır evlilik hayatı yaşıyoruz. 60 yıllık süre içinde hem iyi günlerimiz hem de zorlu günlerimiz geçti ama eşim hep bana destek olurdu. Hiçbir zaman birbirimizi yıpratmadık. Bugüne kadar mutlu bir yaşantımız oldu. Genç çiftler her zaman birbirine destek olsun. Saygı olduktan sonra her şey düzelir. Birbirlerini anlamaya çalışsınlar" ifadelerini kullandı. (DHA)

2022-02-14



