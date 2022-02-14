Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan 13. Haftada 9 maçta 40 gol atıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.

13. haftada oynanan 9 maçın 2'sinde 8'er gol atıldı. Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor 44 berabere kalırken Talas Anayurtspor bol gollü maçta Özvatan Gençlikspor’u 53 mağlup etti. Süper Amatör Küme 13. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen MakinaBuğdaylıspor 31

KayserigücüKocasinan Şimşekspor 11

Erciyes Reşadiye GençlikEsentepespor 13

Tomarza BelediyesporGençlerbirliği 12

Hacılar ErciyessporBaşakpınar Belediyespor 61

Kayseri ŞekersporAmarat Gençlikspor 30

GültepesporOSB Atletikspor 10

Kocasinan ÜlküsporSanayi Esnafspor 44

Talas AnayurtsporÖzvatan Gençlikspor 53

Kayseri YolsporYavuzspor 30 (Hükmen)

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