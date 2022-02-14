Kayseri Süper Amatör Küme’de büyük heyecan 13. Haftada 9 maçta 40 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Cumartesi ve Pazar günü oynanan 13. hafta karşılaşmalarında oynana 9 maçta tam 40 gol atıldı.
13. haftada oynanan 9 maçın 2'sinde 8'er gol atıldı. Kocasinan Ülküspor ile Sanayi Esnafspor 44 berabere kalırken Talas Anayurtspor bol gollü maçta Özvatan Gençlikspor’u 53 mağlup etti. Süper Amatör Küme 13. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen MakinaBuğdaylıspor 31
KayserigücüKocasinan Şimşekspor 11
Erciyes Reşadiye GençlikEsentepespor 13
Tomarza BelediyesporGençlerbirliği 12
Hacılar ErciyessporBaşakpınar Belediyespor 61
Kayseri ŞekersporAmarat Gençlikspor 30
GültepesporOSB Atletikspor 10
Kocasinan ÜlküsporSanayi Esnafspor 44
Talas AnayurtsporÖzvatan Gençlikspor 53
Kayseri YolsporYavuzspor 30 (Hükmen)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.