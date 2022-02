Başkan Özdoğan: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve yeni yönetim kurulu üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Özdoğan, “Esnafımızın ekonomiye ve istihdama olan katkıları bizler için son derece önemli. Her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.

Yapılan seçimle yeniden güven tazeleyen Hacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Özdoğan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Mahmut Günek, “İlçemizdeki esnaf ve sanatkârlarımızın adına başkanımızı ziyaret ettik. Sağ olsun başkanımız bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Hacılar Belediye Başkanı Av.Bilal Özdoğan’da yeniden göreve seçilen Mahmut Günek ve yeni yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Özdoğan, şöyle konuştu;

“Esnafımız sağ olsun vatandaşımıza her zaman yardımcı oluyor. Pandemi sürecinde de hayatı kolaylaştırma adına ne varsa gerekli her şeyi yapıyor. Esnaflarımız her zaman devletimizin ve milletimizin yanında oldular. Kendilerine ilçemize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler esnafımızla her zaman sahada iç içeyiz. Hacılarımıza nasıl katkı sağlarız bunun derdindeyiz. Rabbim tüm esnafımıza kolaylıklar versin.”

