Kayserili sporcular Rize’den 10 madalya ile döndü

1013 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize’nin Cimil Yaylasında yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri’den katılan sporcular ilk gün yarışlarında Sprint U16 kadınlar kategorisinde Şueda Sultan Evci birinci, Ela Özdemir üçüncü, erkeklerde Ahmet Tuğrul üçüncü, U20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U21+ kategorisinde de Hatice Kuş yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. İkinci gün yapılan bireysel yarışlarda ise sporcular, U16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci üçüncü, erkeklerde Kasım Baran Kaygısız üçüncü, U20 kategorisinde Fatmanur Onur üçüncü, U21+ kategorisinde ise Hatice Kuş üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Rize’de yapılan Şampiyonadan 10 madalya ile dönen sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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