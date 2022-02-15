Berkan Eryüz ameliyat oldu 4 ile 6 hafta sahalardan uzak kalacak

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Develi Belediyespor Erkek Voleybol takımın başarılı oyuncusu Berkan Eryüz dün ameliyat oldu.

Alpaslan Endüstri 1. Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor’a Berkan Eryüz’den kötü haber geldi. Ligin 17. haftasında Develi’de oynanan TED Ankara Kolejliler maçında sakatlanan Berkan Eryüz’ün sol kolu kırık olduğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından sol kolunun kırıldığı belirlenen Berkan Eryüz’ün dün ameliyat oldu. Yaklaşık 4 ile 6 hafta arası sahalardan uzak kalacak olan Berkan Eryüz’ün PlayOff’lara yetişmesi bekleniyor. Ligin kalan haflarda forma giymesi zor gözüken Berkan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Develi Belediyespor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Hafta sonu yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra dün başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuz Berkan Eryüz'ü, 46 hafta içinde tekrar sahalarda göreceğiz. Tekrardan geçmiş olsun Berkan Eryüz” denildi.

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