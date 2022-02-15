Büyükşehirin su faturası kararı takdir topladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından gündeme getirilen ve Büyükşehir Meclisi’nde kabul edilen hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ile kirada olan üniversite öğrencilerinin su faturalarının yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması kararı takdir topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gönül ve sosyal belediyecilik adına insan odaklı iki önemli karar aldı. Mecliste, Kayseri’de bulunan üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca tahakkuk edecek su bedelinin yarısı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil olan mahallelerde hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan hayvancılıkla iştigal eden şahıs ve işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yarısının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması oy birliği ile kararlaştırıldı. Büyük takdir toplayan bu karar sonrası, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediye Meclisi’ne hem teşekkür hem de dua edildi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, meclis olarak aldıkları iki önemli kararın hayırlı olmasını dileyerek, “İnsana dokunma mantığında, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle genç dostu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almış başkan ve ekibi olarak gençlerimize yönelik öğrencilerimizin su paralarının yarısını biz ödeyelim dedik. Büyükşehir Belediyemize KASKİ’mize biz ödeyeceğiz, böyle bir uygulama kararı aldık. Gerek lisans, gerekse önlisans öğrencisi olmak üzere kirada olan üniversite öğrencilerimize önemli bir fedakârlık yapmış olduk” diye konuştu. Besicilik yapan vatandaşlara da su faturaları konusunda yardımcı olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Besicilik yapan kardeşlerimize dedik ki, hayvancılıkla uğraşan ve Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’nde kayıtlı olan kardeşlerimize destek olalım dedik ve yüzde 50 indirim yaptık. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız, yeter ki Tarım İl Müdürlüğü’ne, İlçe Müdürlükleri’ne kayıtlı olsunlar, onların harcadıkları suların yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bu kararı oy birliği ile alan tüm meclis üyelerine de teşekkür etti.

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