Gülşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Gülşehir Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Gülşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Hakİş Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Serhat Çelik, Gülşehir Belediyesi Başkanı Av. Fatih Çiftçi, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin bir yılı kapsadığını belirterek; "İmzaladığımız bu toplu iş sözleşmemiz ile üyelerimizin almış oldukları mevcut ücretlerin üzerine yüzde 42 oranında zam yapılmıştır. Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta belediye başkanımız Av. Fatih Çiftçi’ye ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin Gülşehir Belediyesi’nde çalışan üyelerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi de imzalanan toplu iş sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

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