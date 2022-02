Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu kuruldu Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan: “Etnik ayrım yapmadan kültürlerin yaşaması için çalışacağız”

Kayseri’de derneklerin birleşmesi ile ‘Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu’ kuruldu. Federasyon ile ilgili basın açıklaması yapan Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, “Etnik ayrım yapmadan kültürlerin yaşaması için çalışacağız” dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanları katıldı. Ayrım yapmadan kültürel faaliyetler için çalışacaklarını söyleyen Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, “Kayseri’de yaşayan bizim araştırmalarımıza göre yaklaşık 400 bin Yozgatlı yaşıyor. Bu Yozgatlıların buradaki yaşam şekillerini, örf ve adetlerini, kültürel varlıklarını Kayseri’de yaşayan diğer vatandaşlarla birlikte entegre ederek, hep beraber mutlu yaşamaya gayret edeceğiz. Dernekçilik gönül işidir. Dernekçilik kendinden verme, zamanından verme, çocuklarından vermektir. Dernekçiliğin en güzel tarafı insanlara yardımın sonucunun bizlere verdiği keyiftir. Vatanımıza ve milletimize hizmetin en güzel yollarından bir tanesidir. Doğduğumuz topraklarla doyduğumuz toprakları birbirinin üzerinde görmeden, etnik ayrımcılık yapmadan iki kültürü de bir arada yaşatmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

Özcan, federasyon olarak doğru olanın her zaman yanında olacaklarını söyleyerek, “Federasyon olarak yardım kuruluşlarımızla birlikte burs ve fakirlere yardım gibi faaliyetlerimiz olacak. Bu faaliyetlerimizin içerisinde bize iletilen aklımıza gelmeyen şeyleri de yapmaya çalışacağız. Örf, adet ve kültürümüzü yaşatmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Memleketimize yapılan özellikle uluslararası dayatmalara karşı devletimizin, milletimizin ve kolluk kuvvetlerimizin arkasında olacağız. Doğru olanın yanında, yanlışın da hep karşısında olacağız. Bizim derdimiz memlekete, millete, dinimize, örf ve adetlerimize, burada yaşayan her kimliğe saygı duyup onların yaşam kalitesini yükseltmek için kurumlara verilen desteğin arkasında olacağız” ifadelerini kullandı.

