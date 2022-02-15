Kuş evi değil, okul Kayseri'de öğrenciler kuşlar üşümesin diye ev yapıp sınıflarının penceresine astı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde ilkokul öğrencileri soğuk kış aylarında kuşların üşümemesi için okulda kullanılmayan laminat parkelerden kuş yuvası yaparak sınıflarının penceresine astı.

İlçeye bağlı Kızılören Mahallesi'nde bulunan Osman Kulaç İlkokulu öğrencileri, yaptıkları davranış ile mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Okulda kullanılmayan parkelerle ev tasarlayan öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla kuşlar için yuva yaptı. Yaptıkları 12 odayı sınıflarına, öğretmenler odasına ve müdür odasına asan öğrenciler, düzenli olarak kuşlara yem veriyor. Osman Kulaç İlkokulu Müdürü Burak Kılıçkaya, “Biz bir köy okuluyuz. Çocuklarımız ile birlikte hayvanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Sonuç itibariyle de eskiden kalan malzemelerimiz ve parkelerimiz vardı. Bunları nasıl değerlendiririz diye düşündük ve kuş yuvaları yapalım dedik. Fikir bu şekilde başladı. Sonrasında ise hep birlikte kuş yuvalarımızı dizayn ettik. Çocuklarımız öğretmeleri ile birlikte yaptığımız yuvaları güzel bir şekilde boyadılar. Hem duygusal anlamda haz elde ettiler, mutlu oldular hem de bilimsel anlamda hayvanlarla ilgili bilgiler aldılar. Bu şekilde projemizi gerçekleştirdik. Şu an itibari ile toplamda 12 tane kuş yuvamız var. 9 tane sınıflarımızda ve öğretmenler odamız, idari odalarımızda da bu yuvalarımızdan bulunmakta. Çocuklarımız yuvaları takip etmekteler ve yemlerini koymaktalar. Taşıma merkezli bir okul olduğumuz için öğle yemeklerinden kalan yemekleri de kuş yuvalarına bırakarak, hayvanlarımıza destek oluyoruz. İlk başta biz bunu yaparken, 'acaba olur mu', 'düşer de kırılır mı' diye düşünceler vardı. Şu anda çok iyi bir noktaya geldik. Ailelerden destek olanlar var. Çocuklar burada yaptıkları hizmeti ailelerine anlatıyorlar. Evde saatlerce kuş yuvalarını anlatan öğrencilerimiz varmış. Çok güzel dönüşler aldık" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Nilda Sarımeşe ise, "Okulumuzdaki artan malzemelerle kuş yuvalarını yaptık. Buradaki amacımız, beslenmelerimizden kalan yemek artıklarını kuşlara vererek, besin israfını önlemek. Arkadaşlarımızla kuş yuvalarına ekmek kırıntıları koyuyoruz. Onları çok seviyoruz" derken, Zeynep Dere de, ”Öğretmenlerimiz ile birlikte kuş yuvalarını boyadık. Beslenmemizden kalanları kuşlara verdik. Onlara su verdik. Onların beslediğimiz için de çok mutluyuz" diye konuştu.

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