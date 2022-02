Başkan Büyükkılıç'a genç sanayicilerden teşekkür plaketi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genç Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (Genç TÜMSİAD) Kayseri Şube Başkanı Mehmet Raşit Ulaş ve yönetimini makamında kabul etti. Ulaş, Başkan Büyükkılıç’a Kayseri sanayisine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Büyükkılıç, her fırsatta kentteki sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye özen gösterip, onların tavsiye ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Genç TÜMSİAD Kayseri Şubesi yeni yönetimi Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, “Pırıl pırıl gençlerimizin bir kaygı, bir sevdası var. O da Kayseri’mizi ve ülkemizi daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret göstermek, hem kendilerini geliştirmek hem alanlarında daha güzel işler yapmaktır” dedi. Başkan Büyükkılıç, genç girişimcilerin her konuda yanlarında yer alacaklarını ifade ederek, “İşte böyle anlayıştaki yavrularımıza, gençlerimize sahip çıkmak, birlikte projeler üretmekte bizlere yakışır. Üzerimize ne düşüyorsa her konuda kendilerinin yanında yer alacağımızı, ellerinden tutacağımızı, ürettikleri ya da talep ettikleri projeler konusunda birlikte çalışacağımızı paylaşıyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kısa süre önce yönetimi devralan derneğin Kayseri Şube Başkanı Mehmet Raşit Ulaş ise Türkiye genelinde 20 bin üyeleri bulunduğunu belirterek, “Projelerimiz var, yavaş yavaş başladık. Kayseri’ye bağlı şehirlerimizle birlikte 800900 kadar üyemiz var. Türkiye genelinde de 20 bin. Sistemimiz, işleyişimiz değişti, elhamdülillah. Daha önce temsilcilikti, şuanda İç Anadolu Bölgesi olarak şube olduk” ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda, Ulaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri sanayisine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

