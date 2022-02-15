12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı

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Kayseri’de bulunan 3 bin 917 metre yükseklikteki Erciyes Dağı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

1213 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı Şeytan Boğazı rotası takip edilerek gerçekleştirildi. 12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı’na, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 61’i erkek, 18’i kadın toplam 79 dağcı katıldı. Yapılan teknik toplantının ardından sabah saat 03:00’da tırmanışa geçen dağcılar, ilk olarak Kahvaltı Kayalıkları’na ulaştı.

10 dağcının geri dönmesi ile tırmanışa 69 dağcı devam etti. Şeytan Boğazını takip eden dağcılar, yaklaşık 3 saat sonra zirveye ulaştı. Zirvede bir saat kalan dağcılar inişe geçerek saat 10:45’te kamp alanına ulaştı.

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