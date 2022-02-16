Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü oynanacak Yukatel KayserisporGiresunspor maçını izlemek için Kadir Has Stadına gidecek taraftarlar için tramvay seferlerini ücretsiz yapacağını duyurdu.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Şubat Cumartesi günü tramvay seferlerini ücretsiz yaptı. Saat 16:00’da Kadir Has Stadında oynanacak Yukatel KayserisporGiresunspor maçına gidecek seyirciler, Passolig kartını göstermeleri halinde tramvaya ücretsiz binebilecek.

Ücretsiz tramvay seferleri saat 14 ile 19.45 arasında geçerli olacak.

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