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Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek

İHA

Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 fikstür çekimi Cuma günü yapılacak.

Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek

Kayseri Birinci Amatör Küme 20212022 fikstür çekimi Cuma günü yapılacak.

20212022 sezonu Birinci Amatör Küme için geri sayım başladı. Mart ayı içerisinde başlaması planlanan Kayseri 1.Amatör küme maçları için fikstür çekili 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 18.30’da Sümer Amatör Evi’nde gerçekleştirilecek. Kayseri Futbol İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "18 Şubat Cuma günü Sümer Amatör Evi’nde 1.Amatör Küme 20212022 futbol sezonu kura çekimi gerçekleştirilecek. Lige katılım için henüz başvuru yapmayan kulüplerin Sümer Amatör Evi Futbol İl Temsilciliğine katılım dilekçeleri vermeleri gerekmektedir. Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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