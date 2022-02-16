HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü Özdoğan: "HADAK gururumuz olmaya devam ediyor"

1013 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Rize İkizdere Cimil Yaylası’nda düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’nda Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya kazandı.



Şehrimizi temsilen yarışmalara katılan HADAK sporcuları Rize’den 10 madalya ile döndü. Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “şehrimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil eden HADAK sporcuları Rize’de düzenlenen TDF Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası’ndan 10 madalya ile dönerek bizleri gururlandırdı” dedi. “Hacılarımızın ismini en iyi şekilde temsil ederek dereceye giren her bir genç sporcumuzu tebrik ediyorum” diyen Özdoğan, sporculara başarılar diledi.

Sprint ve bireysel yarışlarda toplamda 10 madalya alan HADAK sporcularının isimleri ise şöyle oldu. 1.gün düzenlenen sprint yarışında U16 kategorisinde Sueda Sultan Evci 1’inci, Ela Özdemir ve Ahmet Tuğrul 3’üncü, U20 kategorisinde Fatmanur Onur 3’üncü, U21+ kategorisinde ise Hatice Kuş 3’üncü oldu. 2.gün düzenlenen bireysel yarışta ise U16 kategorisinde Ela Özdemir birinci, Sueda Sultan Evci 3’üncü, Kasım Baran Kaygısız 3’üncü, U20 kategorisinde Fatmanur Onur 3’üncü, u21+ kategorisinde de Hatice Kuş 3’üncü olarak tamamlandı.

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