Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

İHA

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Ticaret Odası’na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi. KTO Başkanı Gülsoy, Çek Kış Spor Günleri 2022 etkinlikleri kapsamında Kayseri’ye gelen Büyükelçiye Çek Cumhuriyeti ile daha iyi ilişkiler kurarak ticaret hacmimizi artırmak istediklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Ticaret Müsteşarı Pavel Danek, Çek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkilisi Helana Hronik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile beraber Kayseri Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Vacek ve beraberindeki heyeti, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, “Geçmişten bugüne tarihi İpekyolu üzerinde kavşak noktası olmasından dolayı Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. Türkiye’nin omurgasını oluşturan İç Anadolu Bölgesi’nin tam ortasında bulunur. Şehrimizi ziyaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Sizlerde tam bir ticaret erbabı olmuşunuz. Sanırım bu da Erciyes’in havasından ve suyundan kaynaklanıyor.” dedi.

“ÇEK CUMHURİYETİ İLE TİCARET HACMİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ”
Çek Cumhuriyeti ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Başkan Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü.
“Kayseri ile Çek Cumhuriyeti arasında ise 12 milyon 358 bin dolarlık ihracatımız 3 milyon 556 bin dolarda ithalatımız bulunuyor. Bu rakamları üst seviyelere çıkarmamız lazım. Bu ziyaretler, kazankazan mantığıyla ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Biz öyle görüyoruz. Çekya Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurarak ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz. Türkiye ile ihracatınız en az 10 milyar dolar olmalıdır. Kayseri olarak ticaret ve sanayi şehri olarak anılsak ta turizm açısından da zengin bir hazineye sahibiz. Erciyes Dağımızı anlatmaya gerek yok. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Mükemmel bir dağımız var. Turizm açısından kayakçılarımızla karşılıklı ziyaretçi sayısını da artırmak isteriz. Bu her iki ülkenin de menfaatlerine olacaktır. Şehir olarak 2021 yılında 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 5 milyar dolardır. Bu hedefimize ulaşmamızda sizlerin turizmimize katkınızla, şehrimizin güzelliklerini ülkenizde anlatmanızla ve ticaret hacmimizi daha da geliştirmekle olacaktır. Birlikte kazanacağız. Bu ziyaretten memnun olduk. İnşallah sonucunu da alırız.”
Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek’te ziyarette amaçlarının Kayseri’de bulunan Erciyes Kayak Merkezi ile Çekostovakya’da bulunan kayak merkezi arasındaki bağlantıyı kurmak olduğunu ifade etti. Çek turistleri Kayseri’ye getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Vacek, “Bu konuda Erciyes A.Ş. Genel Müdürümüz Murat Cahid Cıngı’dan bilgiler alıyoruz. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirmek için Ankara ve İstanbul’da toplantılar yapacağız. Kayseri Ticaret Odası’ndan da temsilciler olsun istiyoruz. 3 yıldır COVİD19 nedeniyle toplantılar yapamadık.” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ VACEK: "ÇIĞIR AÇAN BİR TOPLANTI"
Ziyaretin ardından toplantı salonuna geçildi. Çek Kış Spor Günleri 2022 etkinlikleri kapsamında Çek Kışlık Ekipman Üreticileri tarafından tanıtımlar yapıldı. KAESTLE CZ, Artis ve AlpinePro temsilcileri yaptıkları sunumla ürünlerini tanıttı. TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Habibullah Efendigil’de toplantıda hazır bulundu. Büyükelçi Vacek, “Bu toplantının çığır açan bir toplantı olacağını düşünüyorum. İki bakanlık ve dış ilişkiler bazında karşılıklı olarak ilk kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yanımızda getirdiğimiz kayak ekipmanı ve kayak giysileri üreticilerinin temsilcileri de burada olmaları çok faydalı olacak. Kışlık Ekipmanlar konusunda Asya’daki üretimi Türkiye almayı düşünüyoruz. Tanıtım yapan firmalarda Türkiye’de temsilcilik açmayı planlıyorlar.” diye konuştu.
Yapılan sunumların ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bir haftadır kayıp olan inek çukurdan çıktı
YEREL HABERLER Bir haftadır kayıp olan inek çukurdan çıktı
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü Özdoğan: "HADAK gururumuz olmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü Özdoğan: "HADAK ...
Çolakbayrakdar’dan Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar’dan Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu’na ...
Alarm önler, kamera yakalar Güvenlik Danışmanı Mine Öztoprak: "Hırsızlık durumunda olaya vakıf olmak için kamera şart”
YEREL HABERLER Alarm önler, kamera yakalar Güvenlik Danışmanı Mine ...
Uğur Demirok'a 3 maç ceza
YEREL HABERLER Uğur Demirok'a 3 maç ceza
Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta
Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi
YEREL HABERLER Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi
Develispor haftayı galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER Develispor haftayı galibiyetle kapattı
Talasgücü Belediyespor telafi peşinde
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor telafi peşinde
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek
Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay
18,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 18,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü, kovalamaca ...
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Eski eşini bıçaklayıp ‘diğer sefer seni öldüreceğim’ diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayıp ‘diğer sefer seni öldüreceğim’ ...
KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret
Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu Bir tepki de esnaftan Esnaf Yasin Güzel: “Pastırma Kayseri’nin, ülkemizin her yerindeki insanlar bunu çok iyi bilir”
YEREL HABERLER Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da ...
12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı tamamlandı
YEREL HABERLER 12. Uluslararası Erciyes Dağı Zirve Tırmanışı ...
Başkan Büyükkılıç'a genç sanayicilerden teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'a genç sanayicilerden teşekkür ...
Hırsızın pes dedirten rahatlığı Kayseri’de bir esnafın kredi kartını çalan hırsız kart kendininmiş gibi alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Hırsızın pes dedirten rahatlığı Kayseri’de bir ...
'Şehir Dergisi' 44. sayısı ile okurlarının karşısında
YEREL HABERLER 'Şehir Dergisi' 44. sayısı ile okurlarının karşısında
Şehir Dergisi'nin 44. sayısı çıktı
YEREL HABERLER Şehir Dergisi'nin 44. sayısı çıktı
Başkan Yalçın ‘Kariyer Günleri’nde
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ‘Kariyer Günleri’nde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.