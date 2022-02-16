Kayalıklara düşen ineği itfaiye kurtardı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde düştüğü kayalıklarda sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi Kırk Kilise mevkiinde meydana geldi. Kaan Çalışkan'a ait inek, geçen hafta kayboldu. 1 haftadır bölgede ineğini arayan Çalışkan, hayvanını kayalıklar arasında sıkışmış halde buldu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri iş makinesi ile ineği yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Sahibine teslim edilen ineğe su ve yem verildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Sariz Yasin DALKILIÇ

2022-02-16 11:32:21



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