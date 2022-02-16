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KDV indirimi balık tezgahlarına yansıdı Balıkçı Mehmet Boran: “Yetiştirme ürünlerindeki balıklarımızın fiyatları 10 TL civarında geri çekildi”

İHA

KDV indirimi balık tezgahlarına yansıdı Balıkçı Mehmet Boran: “Yetiştirme ürünlerindeki balıklarımızın fiyatları 10 TL civarında geri çekildi”

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanan temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e düşmesiyle birlikte Kayseri'de balık fiyatlarında düşüş yaşandı. Balıkçı Mehmet Boran, “Yetiştirme ürünlerindeki balıklarımızın fiyatları 10 TL civarında geri çekildi” dedi.
KDV Sisteminin Sadeleştirilmesi Programı kapsamında, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla temel gıda ürünlerindeki KDV değeri yüzde 8’den yüzde 1 düştü. KDV indirimi birçok üründe olduğu gibi balık tezgahlarında da etkisini gösterirken, vatandaşların da KDV indiriminin ardından balık tezgahlarına olan ilgisi arttı. Balıkçılık sektöründe KDV indiriminin iyi bir şekilde karşılandığını dile getiren balıkçı Mehmet Boran, “Yetiştirme ürünlerdeki KDV indirimini anında uyguladık. Yetiştirme ürünlerindeki balıklarımızın fiyatları 10 TL civarında geri çekildi. Ancak bizim sektörü daha fazla ilgilendiren, denizden çıkan doğal ürünlerin bol çıkmasıdır. Yani bizim indirimlerimiz KDV’den çok balığa endekslidir. Balık ne kadar fazla çıkarsa balık anında burada ucuzlar. Çünkü buradaki olay günü birlik fiyatın değişmesidir. Bu da balığın çıkmasına bağlıdır. Bol çıkarsa ucuz olur, biraz daha az çıkarsa ona göre pahalı olur. Burada 80100 TL olan levrek şu anda 75 TL civarına kadar geriledi. Geçen sene Eylül ayında itibaren hamsi çok iyi bir şekilde çıktı. 45 aydır güzel bir hamsi çekildi. Şu anda kesmek üzere diye biliyoruz. Günü birlik av yapıldığı için ne olacağını tam bilemiyoruz. Av ne kadar çok yapılır ve balık çok çıkartılırsa halkımız o kadar çok balık yer” ifadelerini kullandı.
KDV indiriminin ardından vatandaşların balığa daha çok rağbet gösterdiğini söyleyen Boran, “Şu anda hamsi istavrit 30 TL civarında, çupra, levrek 70 TL civarında satışa sunuluyor. Somon ve alabalık yetiştirme ürünleri oldukları için bunlardaki KDV otomatik olarak düştü. Vatandaşlar tüketici olarak bu durumu olumlu karşıladılar. Balığa olan rağbet biraz daha arttı. Vatandaşların balıkları fazla tüketmelerini öneriyorum. Çünkü özellikle pandemi döneminde olmamızdan dolayı direnci iyi artıran yiyeceklerin başında balık geliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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