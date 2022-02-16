Bellona Kayseri Basketbol’da bayrak değişimi Bellona Kayseri Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel: “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol’da bayrak değişimi Bellona Kayseri Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel: “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız”

İHA

Bellona Kayseri Basketbol’da bayrak değişimi Bellona Kayseri Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel: “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız”

Bellona Kayseri Basketbol Takımı’nda, Olağan Genel Kurul ile Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Yüksel oldu. Yüksel yaptığı konuşmasında, “Takımı yeniden Avrupa’da gördüğümüz günlere getirmek için çalışacağız” dedi.
Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurula Başkan Yakup Yüksel, eski Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yağmur ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Takımın mevcut borçlarının daha önceki dönemlerle birlikte geldiğini ve büyük kısmının da SSK ile vergi ödemeleri olduğunu söyleyen eski başkan Ömer Yağmur, “Bellona Kayseri’de Bundan önce aralıklı olarak arkadaşlar 23 yıl başkanlık yaptılar ama 25 yıldan fazla başkanlık yaptım. Severek yaptım. Bu işin zahmeti de sıkıntısı da olacak ama güzel günlerimiz geçti. Borç hanemizde bir meblağa söylendi ben de oraya bir açıklık getirmek istiyorum. Bizim borcumuzun büyük bir kısmı SSK ve vergi borcu. Bu takımın daha önceki dönemlerinden başlayarak gelen borçlar. Türkiye’nin büyük takımları dahil olmak üzere kurumsal takımların hepsinin devlete vergi ve SSK borcu var. Herkes affını bekliyor. Yapılandırma bekleniyor ve bu borcun büyük kısmı oradan geliyor. Diğer kısmı da sporculara ödenmesi gereken rakam. Ben beraber çalıştığım, aynı yolda yürüdüğümüz arkadaşların hepsine hakkımı helal ediyorum, onlar da helal etsinler. Ben ayrılmıyorum. Maçlara geleceğim, gideceğim ama yönetim olarak değiştik. Bundan sonra da dışarıdan destekle elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben emeği geçen herkese teşekkürlerimi borç biliyorum” dedi.
Takımı eski günlerindeki başarılara ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel ise, “Ben Bellona Kayseri Basketbol takımını da yakından takip ettim. Ömer başkanım 25 yıldır güzel bir şekilde yaptı ama görevi bitmedi. Fiilen belki bizler görev yapacağız ama Ömer başkanımın tecrübesinden, enerjisinden, bilgisinden her zaman istifade etmeye devam edeceğiz. Ömer başkanım 25 yıl basketbol camiasına hizmet etmiş ve biz de onun gayretlerinden ve birikimlerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Ben eski yönetimde görev yapan bütün üyelere teşekkür ediyorum. Takımı güzel yerlere getirdiler. Belki son birkaç yıldır maddi imkansızlıklardan dolayı özlenen ve çok başarılı olduğu dönemleri belki arıyor ama inşallah önümüzdeki dönemlerde yine EuroCup’ta Euro Lig’de final oynadığı, salonları tıklım tıklım doldurduğu yıllara takımı getirmek için çaba ve gayret göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız genel kurulun herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yüksel tarafından eski başkan Ömer Yağmur’a teşekkür plaketi takdim edildi.
Olağan Genel Kurul'da oluşturulan yeni yönetim kurulu ise şu şekilde:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Yakup Yüksel, Ahmet Bozbey, Özkan Arseven, Hacı Söyler, İbrahim Somtaş, Kerem Eriş, Sinan Karaoğlu, Ş. Murat Apaydın, Ahmet Çalık, Nadire Erdoğan Arık.
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Yusuf Sarıalp, Ahmet Canbulut, Tüğran Akdağ, Furkan Ergüneş, İbrahim Bozdağ.
Denetim Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Yalçın, İbrahim Baltacı, Oğuzhan Herdem.
Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Uğur Benli, Ali Doğan, Mustafa Altıntaş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KDV indirimi balık tezgahlarına yansıdı Balıkçı Mehmet Boran: “Yetiştirme ürünlerindeki balıklarımızın fiyatları 10 TL civarında geri çekildi”
YEREL HABERLER KDV indirimi balık tezgahlarına yansıdı Balıkçı ...
Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere çağrı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Tarımsal üretime daha fazla önem vermeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar'dan sanayicilere ...
Talas’ta KDV indirimine sıkı denetim
YEREL HABERLER Talas’ta KDV indirimine sıkı denetim
Melikgazi’de İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi açılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi’de İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski ...
Kayalıklara düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklara düşen ineği itfaiye kurtardı
Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
YEREL HABERLER Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Bir haftadır kayıp olan inek çukurdan çıktı
YEREL HABERLER Bir haftadır kayıp olan inek çukurdan çıktı
HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü Özdoğan: "HADAK gururumuz olmaya devam ediyor"
YEREL HABERLER HADAK Rize'den 10 madalya ile döndü Özdoğan: "HADAK ...
Çolakbayrakdar’dan Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Çolakbayrakdar’dan Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu’na ...
Alarm önler, kamera yakalar Güvenlik Danışmanı Mine Öztoprak: "Hırsızlık durumunda olaya vakıf olmak için kamera şart”
YEREL HABERLER Alarm önler, kamera yakalar Güvenlik Danışmanı Mine ...
Uğur Demirok'a 3 maç ceza
YEREL HABERLER Uğur Demirok'a 3 maç ceza
Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta
YEREL HABERLER Kayserispor-Giresunspor maçı biletleri satışta
Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi
YEREL HABERLER Kayserispor 33 kişilik kadrosunu TFF'ye bildirdi
Develispor haftayı galibiyetle kapattı
YEREL HABERLER Develispor haftayı galibiyetle kapattı
Talasgücü Belediyespor telafi peşinde
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor telafi peşinde
Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek
YEREL HABERLER Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü Cuma günü çekilecek
Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarına ücretsiz tramvay
18,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER 18,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü, kovalamaca ...
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Eski eşini bıçaklayıp ‘diğer sefer seni öldüreceğim’ diyen sanığa 13 yıl 6 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Eski eşini bıçaklayıp ‘diğer sefer seni öldüreceğim’ ...
KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret
YEREL HABERLER KTB Başkanı Bağlamış'tan Kayseri OSB'ye ziyaret
Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı
Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu saha gezilerini sürdürüyor
Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da dahil oldu Bir tepki de esnaftan Esnaf Yasin Güzel: “Pastırma Kayseri’nin, ülkemizin her yerindeki insanlar bunu çok iyi bilir”
YEREL HABERLER Pastırma ve sucuk tartışmasına Kayserili esnaf da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.