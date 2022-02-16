Kayseri dart takımları Türkiye Finali’nde

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Okullar Arası Dart Grup müsabakalarında Kayseri’yi temsil eden dart takımları, genç erkekkız ve yıldız erkler kategorisinde Türkiye Finalleri’ne yükseldi.

Adana’da yapılan grup müsabakalarında büyük bir başarı sergileyen genç erkeklerde Şehit Ömer Halis Demir lisesi, genç kızlarda Bünyan Fen Lisesi ve yıldız erkeklerde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu dart takımı Türkiye finallerine yükseldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye finallerine yükselen Dart takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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