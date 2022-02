Şeffaf Oda’da renkli görüntüler

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanında başlatılan “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması renkli görüntülere sahne oluyor.

Beşinci haftası gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması bu hafta da vatandaşın yoğun ilgisiyle devam etti. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, yine çeşitli istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcılarının hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi’nde Başkan Yalçın ile birebir görüşme imkânı buluyor. Merkez ve kırsaldan gelen çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan vatandaş, Şeffaf Oda’da Başkan Yalçın’a istek ve taleplerini aktarıyor.

Gelen istek ve talepleri anında çözüme kavuşturan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının beş haftada çok beğenildiğine dikkat çekerek, iki yönlü iletişime açık sıcak ve samimi bir ortam oluştuğuna vurgu yaptı. Kayseri’de eğitim gören yabancılardan Haitili bir öğrenci, Başkan Yalçın’ı ziyaret ederek kendisiyle Türkçe sohbet etti. Sıcak ve samimi gerçekleşen sohbette zaman zaman gülümseten anlar da yaşandı.

Başkan Yalçın’ın Şeffaf Oda’da ziyaretçileri arasında Talas’ın kırsal mahallelerinden muhtarlar da vardı. 5 kırsal mahallenin muhtarı Başkan Yalçın’a yaptıkları hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Yazyurdu Muhtarı Kerem Belikbaşı, teşekkür etmek için geldiklerini belirterek, “Talas’a komşu köylerden arkadaşlarımıza çalışmalarınızdan memnuniyetle anlattıkça onlar da hizmetlerinizden övgüyle bahsediyor. Çalışmalarınızı şaşkınlıkla dinliyorlar” ifadelerini kullandı.

Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan ise, “Biz sizden, Talas Belediyesi’nden dağlar kadar memnunuz” şeklinde konuştu.

Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek de mahallesine ilginin arttığını ve hemen her gün emlak alıcılarının mahallelerine geldiğini anlatırken, Sosun Muhtarı Fatih Boyraz ise, “Gerçekten bir mahalle olduk. O da sizin hizmetlerinizden dolayı. Hizmetler ayağımıza geliyor. Teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın da muhtarlara, “Siz gelince bütün yorgunluğumuz gidiyor. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

