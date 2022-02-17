Saka avcısına suçüstü

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan saka avı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen noktada yasa dışı saka avı yapan 1 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesinde yakalanan şahsın av esnasında kullanmış olduğu örme ağlara ve kafeslere el konulurken, canlı olarak ele geçirilen 6 adet saka kuşu yapılan sağlık kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı. Suçüstü yakalanan şahıs hakkında 4915 Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari yaptırım cezası uygulanırken, yakalanan saka kuşu için de ayrıca tazminat para cezası uygulandı.

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