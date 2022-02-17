Melikgazi'de 2022 yılı çalışmaları masaya yatırıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2022 yılı planlaması için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden birine hizmet etmenin iyi bir planlama gerektirdiğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle hem 2021 yılını değerlendiriyoruz hem de 2022'de yapacağımız çalışmaları hep birlikte istişare ediyoruz. Belli dönemler içerisinde farklı müdürlüklerimizle birlikte birimlerin ihtiyacı olan çalışmaları yatırım planımıza alıyoruz. Amacımız Melikgazi’mize en iyi şekilde hizmet etmek. Yeni yapılan nüfus sayımı ile birlikte 590 bin vatandaşımıza ilçemizde hizmet ediyoruz. İl olacak olsak şu anda 81 ili içerisinde 42 il sıralamasındayız. Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçelerinden birine hizmet etmek, iyi bir planlama gerektiriyor. Bu kapsamda da her zaman yaptığımız çalışmaları en iyi şekilde en ince detayına kadar planlamak ve vatandaşımızın hizmetine sunmak ile ilgili rutin çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz ile birlikte Melikgazi hizmetine sunacağımız tüm yatırımların masaya yatıyoruz. Hayırlı olsun. Cenabı Allah sağlık ve huzur içerisinde ülkemize, ilimize ve ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Melikgazi'mize hizmet için gayretle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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