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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri basketbol kazanmak istiyor

İHA

Bellona Kayseri basketbol kazanmak istiyor

Bellona Kayseri Basketbol ligin 18. haftasında deplasmanda oynayacağı İzmit Belediyespor maçını kazanmak istiyor.
Türkiye Kadılar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı, Cumartesi günü oynayacağı İzmit Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin altına kalan Bellona Kayseri Basketbol kalan haftalarda alacağı sonuçlar ile alt sıralardan kurtulmak istiyor. Antrenör Tolga Esenci yönetiminde çalışan Bellona Kayseri Basketbol deplasmandan galibiyetle dönmek amacında. Bu sezon ligde 16 maça çıkan sarı kırmızılılar, 3 kez kazanırken 13 kez de mağlup oldu. 19 puanla 13.sırada yer alana Bellona Kayseri Basketbol, zorlu müsabaka için yarın havayolu ile Kayseri’den ayrılacak.
19 Şubat Cumartesi günü Kocaeli Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Bellona Kayseri Basketbol müsabakası saat 16.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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