Mustafa Pektemek karantinada

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Kayserispor'un forvet futbolcularından Mustafa Pektemek, koronavirüs salgınına yakalandı.

Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı. Sarı kırmızılı takımın forvet futbolcularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine gerçekleştirilen testin pozitif olduğu öğrenildi.

Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, Cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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