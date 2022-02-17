MHP’li Özdemir: “Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarını iade etmelidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti ile Uganda Cumhuriyeti arasında askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Teklifi hakkındaki konuşmasında, Türkiye’nin Afrika Kıtası'yla olan münasebetinin tarihi, geçmişi yüzyıllarla ifade edilebilecek kadar büyük ve derin olduğuna değindi. Özdemir, “Ülkemizin Afrika Kıtası'yla olan münasebetinin tarihi, geçmişi yüzyıllarla ifade edilebilecek kadar büyük ve derindir. Bizim dışımızda dünyadaki pek çok ülkenin bu kıtayla olan münasebetleri geçmişten günümüzü kadar gelen zaman içerisinde sömürge yahut tek taraflı çıkar eksenli olarak şekillenmiştir” dedi.

Kıtanın kaynakları üzerinde gözü olan çevrelerin, Afrika'nın stratejik önemi bulunan alanlarına askerî üsler konuşlandırarak küresel güç mücadelesinde rekabet olanaklarını artırmaya çalıştıklarını belirten Özdemir, “İnsanı merkeze alan, karşılıklı saygı, karşılıklı kazanç ve beraber kalkınmaya dayalı anlayış ise ülkemizin Afrika'yla olan bugünkü ilişkilerinin temelini teşkil etmektedir ve Türkiye'nin Afrika Kıtası'na yönelik uyguladığı politika, giderek olumlu neticeler vermeye başlamıştır. 2002'de 12 olan kıta genelindeki büyükelçilik sayımız, bugün itibarıyla 43'e ulaşmıştır” dedi. Konuşmasının devamında Yunanistan’ı Ege ve Doğu Akdeniz’de arttırdığı provokasyonlara değinen İsmail Özdemir, Yunanistan'ın sadece kendisine ve ekonomisine zarar veren askerî harcamalarının Türkiye’nin nazarında tüy sıkleti kadar bile değerli olmadığını ifade ederek, “İyi komşuluk ilişkileri yerine sürekli düşmanlık duygusuyla hareket eden Yunanistan savaşın acı tecrübelerini farklı zamanlarda tatmış bir ülkedir. Dolayısıyla gerginliğe mahal vermek, sürekli kışkırtıcı eylemlerde bulunmak ve ilişkileri zehirleyici bir tutum takınmak bu ülke açısından sorunları çözmez, aksine ciddi sorunlarla yüzleşme mecburiyetini beraberinde getirir. Türkiye karşıtlığında bu hız ve seviyede ilerlerse bir gün mutlaka karşılığını göreceklerini ise iyi anlamalıdırlar” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından, Yunanistan'ın Ege'de silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal ettiği için Birleşmiş Milletler’e, Türkiye adına 2 mektup gönderildiği ve Yunanistan'ın adaları silahlandırmaya devam etmesi durumunda adaların egemenliğinin tartışılacağını açıkça dünya kamuoyuyla paylaştığına dikkat çeken Özdemir; “Bu yaklaşım bize göre de doğrudur ve olması gerekendir. Her türlü hukuksuzluğu uygulayan, şımarıklığı saldırganlığa dökerek daha da saldırgan politikalara ağırlık veren Yunanistan bundan sonra atacağı her adımın karşısında gereken mukabil cevap ve tavrı mislince göreceğini bilmeli, buna göre hareket etmelidir” diyerek, Yunanistan tarafından aksi bir niyet besleniyorsa bunun faturasının pahalıya mal olacağını belirtti.

Lozan ve Paris Antlaşmalarına uyulması gerektiğini belirten İsmail Özdemir, “Yunanistan gayriaskeri statüde olması gereken ada, adacık ve kayalıkları silahlandırmayı derhâl durdurmalı, yaptığı, bu zamana kadar sürdürdüğü tahkimatları geri çekmeli, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarını ise iade etmelidir” ifadelerini kullandı.

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