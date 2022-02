Melikgazi'nin parklarında spor müsabakaları yapılıyor

Okul sporları faaliyetleri kapsamında oryantiring müsabakaları il birinciliği müsabakaları Melikgazi Belediyesi’nin Gençlik Parkı’nda yapıldı.



Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sporun ve eğitimin destekçisi olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizin parkları toplumda her kesimden insana hitap ediyor. 7’den 70’e herkesin kullanacağı parklarımızda okullarda spor müsabakaları düzenliyor. Okullarımıza eğitim faaliyetlerinde her zaman destek oluyoruz. Okul bakım onarımları, yeni okul yapımları gibi hizmetlerimiz var. Eğitim her zaman önceliğimiz. Gençlerimizin mutlu eden her projeye katkı sağlıyoruz. Bu hafta Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda okul sporları Oryantiring Genç AB kızerkek il birinciliği müsabakaları düzenlendi. Çocukların kıyasıya mücadele ettiği müsabakaya parklarımız ev sahipliği yaptı. Yine aynı parkta 28 Şubat’ta okullar arası oryantiring küçük yıldızlar il birinciliği müsabakaları yapılacak. Müsabakada başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

