Kayserispor'dan bilet dampingi

Kayserispor Kulübü, Giresunspor maçı bilet fiyatlarını 3.80 TL'ye çekti.



Süper Lig'in 26. haftasında Kadir Has'ta oynanacak KayserisporGiresunspor maçının bilet fiyatlarında değişiklik oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Güzey ve Kuzey kale arkası tribün bilet fiyatları 3.80 TL'ye çekildi. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Bu hafta puanımızı plakamız 38 yapmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var.

Bu nedenle sadece bu maça özel Güney Alt, Kuzey Alt ve Kuzey Üst tribünlerin bilet fiyatını 3.80 TL olarak değiştiriyoruz. Biletlerin satışa çıktığı salı gününden itibaren bilet alan taraftarlarımız isterlerse kalan tutarı Passolig kartlarına iade edeceğiz veya bir sonraki iç saha maçında misafir edeceğiz" denildi.

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