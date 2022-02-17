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Kayseri'de hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Zeynel Temur, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP eski İl Başkanı Zeynel Temur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Temur'un cenaze namazı, Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Temur'un cenazesi, İldem Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Temur'un ailesi, yakınları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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