Çevre dostu Büyükşehir, 2021'de daha yeşil bir Kayseri için çalıştı

Büyükşehir Belediyesi Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü çalışmalar ile Kayseri’nin sahip olduğu zenginlikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve Kayseri’yi daha yeşil ve temiz bir kent haline getirebilmek için 2021 yılında da önemli projeleri hayata geçirdi. 1 yılda 100 bin fidan diken Büyükşehir, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde mevcut 6 bini aşkın ağaç sayısını 22 binin üzerinde dikilecek fidanlarla birlikte 28 bin fidanın üzerine çıkartacak.



Büyükşehir Belediyesi çevre konusuna ayrı bir önem vererek bu kapsamda çevre yeşillendirme, evsel atıkların dönüşümü, hafriyat sahaları gibi konularda önemli çalışmalar yürüttü. Yıl içerisinde kentin çeşitli bölgelerinde 100 bin fidan dikimi yapılırken, hafriyat yönetim sistemi kuruldu ve çevreye gelişi güzel hafriyat dökümü gerçekleştirenlere işlem uygulandı. Ayrıca Kayseri’nin bisiklet kullanımına elverişli coğrafi yapısını fırsat bilen Büyükşehir Belediyesi açılan her yola bisiklet yolu projesini de uygulamaya başladı.



BİNLERCE FİDAN TEMİZ BİR GELECEĞE MİRAS OLACAK

Büyükşehir 2021 yılında da daha yeşil ve çevreci bir Kayseri için proje ve çalışmalarını sürdürdü. Yıl içerisinde yeşil alanlarda büyükşehir fidanlığında yetiştirilen, 35 bin 950 ibreli fidanı, 6 bin 662 yapraklı fidanı, 316 bin 91 adet süs bitkisi ve çalı gurubu fidanı dikimi yapılırken, Kayseri’nin dört bir yanını süsleyen 2 milyon 268 bin 48 adet çiçek fidesi ekildi. Bunun yanında Gesi Vadisi’ne 10 bin sarıçam fidanı dikildi. Derevenk Viyadüğü yamaçlarında susuz bitki yetiştirme aparatı ile dikilen bin adet sedir ağacının, 2021 yılında yüzde 85 başarı oranı ile tuttuğu görüldü. Susuz bitki yetiştirme aparatına ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü ile başlatılması sayesinde fidanlar, dikildiği günden itibaren herhangi bir sulama yapmadan büyüdü. Ayrıca 1 milyon 500 bin adet çalı ve yaklaşık 10 milyon adet mevsimlik çiçek ekimi yapıldı.



AÇILAN HER YENİ YOLA, BİSİKLET YOLU

Çevreci bir ulaşım ağı oluşturabilmek için bisiklet yolu projelerine ayrı bir önem veren Büyükşehir, yeni açılacak bütün yollarda bisiklet yollarının da bulunması şartını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile hayata geçirdi. Coğrafi yapısı itibari ile bisiklet için biçilmiş kaftan Kayseri’de bisiklet yollarını artırarak araç kullanımını azaltıp bisiklet kullanımının teşviki sağlanarak, araçların neden olduğu çevre kirliğinin azaltılmasına katkıda bulunacak proje sağlıklı yaşama yönlendirici bir nitelikte taşıyacak.



PEK ÇOK ÇEVRECİ UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021 yılı içerisinde Dünya Çevre Günü’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın öncülüğü ile yapılan etkinlikte, yaklaşık 200 gönüllünün katılımı ile Sarımsaklı ve çevresinde 700 kilogram atık toplandı.

KAYMEK A.Ş. eğitmenleri tarafından sıfır atık projesi kapsamında kullanım süreleri dolmuş, kullanılmayacak düzeyde olan mobilyalar çeşitli teknikler kullanılarak geri dönüştürüldü ve kullanıma sunuldu.

Şehir genelinde refüj yeşil alanlarında otomatik sulama sistemine geçilerek sürekli canlılık ve yeşillik sağlanırken, yüzde 80’lere varan su tasarruf oranına ulaşıldı.

Şehir içi toplu ulaşımda yapılan otobüs seferleri düzenleme ve aktarma uygulamasının hayata geçirilmesi ile yılda 577 bin 200 litre yakıt tasarrufu sağlandı. Yapılan düzenleme ile şehir ve ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunuldu. Ayrıca bu düzenleme ile karbon salınımı azaltılarak çevreye de katkı sağlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. elektrikli otobüsler sayesinde 395 bin TL yakıt tasarrufu kaydederken, 103 ton karbondioksit salınımının da önüne geçti.

Ağaçlandırmaya büyük önem veren ve Kayseri’yi yeşil bir çehreye kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerince binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde mevcut 6 bini aşkın ağaç sayısı 22 binin üzerinde dikilecek fidanlarla birlikte 28 binin üzerine çıkartılacak.

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