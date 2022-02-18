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Büyükşehir'den 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' Kompozisyon Yarışması

İHA

Büyükşehir'den 'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' Kompozisyon Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri’nin bağrından çıkıp, tüm dünyaya örnek olan Mimar Sinan’ı anlatacak “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” adlı kompozisyon yarışması ile yeni bir çalışmaya daha imza attıklarını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan tam not alan kültürsanat alanında yaptığı etkinliklerine, tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkaran temalara sahip, önemli yarışmalarla yenilerini ekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren, kentin mesleki eğitim ve kurslarda öncüsü olmasının yanında kültürsanat alanında beğeni toplayan projeleri hayata geçiren KAYMEK A.Ş.’miz “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” kompozisyon yarışması düzenliyor” dedi. Türkİslâm medeniyetine mimari alanında büyük hizmetleri bulunan ve eserleri asırlar geçmesine rağmen günümüzde dahi hizmet veren Mimar Sinan’ın, gerek Kayseri gerek Türkiye gerekse bütün dünya için büyük bir değer olduğunu kaydeden Büyükkılıç, “Başvuruları devam eden lise ve üniversite olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmaya katılım için kaleme alınacak kompozisyona, Mimar Sinan, Mimar Sinan’ın eserleri, düşünce dünyası, insanlığa ve medeniyetimize bıraktığı silinmez izler, maddi ve manevi mirası gibi konulardan herhangi biri veya birkaçı konu olabilecek. Yarışmada birincilik derecesi için 10 inç tablet, ikincilik derecesi için 7 inç tablet ve üçüncülük derecesi için akıllı saat ödülleri takdim edilecek” diye konuştu.
Son katılım tarihi 20 Mart 2022 Pazar olan “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” kompozisyon yarışması hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak isteyenlerin www.kaymekyarisma.com adresini ziyaret etmeleri gerekiyor.
Büyükşehir Belediyesi, Ağırnas’ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne günümüzde hala hizmet vermekte olan 375’ten fazla eseri sığdırmış eşsiz deha Mimar Sinan’ın ismini her platformda daha fazla duyurmak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda KAYMEK, geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, canlı anlatımla sanal olarak sergilenen ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli sergiyi daha sonra vatandaşlara açmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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